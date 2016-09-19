Магомед Оздоев: Нам нужно радовать болельщиков, а мы только извиняемся. Реально стыдно

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

- Ноль эмоций. Счет показывает, на что мы наиграли. Очень обидно. Хочется извиниться перед болельщиками, руководством, теми, кто болеет и переживает за «Рубин». То, что каждый игрок недоработал, виноваты все. Мы одна команда.

Нам нужно было проявлять эмоции, которые появились в конце, с первой минуты. Нам нужно радовать болельщиков, а мы только извиняемся. Реально стыдно. Я уже долгое время не выхожу из квартиры, потому что стыдно перед болельщиками показаться. Нам очень нужно выиграть матчи в Кубке России и чемпионате, - передает слова Оздоева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».