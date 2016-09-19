«Авангард» обыграл минское «Динамо»
Минское «Динамо» дома уступило «Авангарду» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Александр Матерухин, у гостей - Александр Кучерявенко и Дерек Рой.
В основное время омичи одержали шестую победу, а минчане потерпели третье поражение.
21 сентября «Динамо» примет «Сибирь», а «Авангард» в тот же день сыграет на выезде с рижскими динамовцами.
Матч
Динамо Мн - Авангард - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Кучерявенко (Пережогин, Густафсон), 16:46 (0:1). Матерухин (Крайчек, Кулаков), 21:52 (1:1). Рой 45:37 (1:2).
Место и дата
19 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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