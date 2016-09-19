«Авангард» обыграл минское «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров рассказал об успешном старте ЦСКА в КХЛ.

Владимир Петров: В ЦСКА всего один лидер – главный тренер Дмитрий Квартальнов

Владимир Петров: В ЦСКА всего один лидер – главный тренер Дмитрий Квартальнов Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров рассказал об успешном старте ЦСКА в КХЛ.

Петр Воробьев: СКА на удивление не хватает стабильности И.о. главного тренера СКА Петр Воробьев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 Б).

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3.

СКА уступил «Автомобилисту» по буллитам во втором матче выездной серии В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3.

«Адмирал» заключил соглашение с канадским нападающим Джейсоном Акесоном, ранее выступавшим в АХЛ за фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмптон Сенаторс».

«Адмирал» подписал канадского форварда «Адмирал» заключил соглашение с канадским нападающим Джейсоном Акесоном, ранее выступавшим в АХЛ за фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмптон Сенаторс».

Владимир Федосов: «Автомобилист» может обыграть всех лидеров Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Анализируем поражение нашей сборной в первом матче Кубка мира и удивляемся приколам Первого канала.

Самым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведам

Самым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведам Анализируем поражение нашей сборной в первом матче Кубка мира и удивляемся приколам Первого канала.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о сборной Северной Америке, с которой мы встретимся уже на групповом этапе Кубка мира.

Борис Майоров: Сборная Северной Америки – замечательный проект Кубка мира Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о сборной Северной Америке, с которой мы встретимся уже на групповом этапе Кубка мира.

Главный тренер «Спартака» Герман Титов высказался за энхаэловский формат игры в дополнительное время.

Герман Титов: Овертаймы «3 на 3» гораздо интереснее буллитов Главный тренер «Спартака» Герман Титов высказался за энхаэловский формат игры в дополнительное время.

Главный тренер «АК Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после матча против «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:4.

Зинэтула Билялетдинов: После хорошей игры, как правило, ждешь плохую Главный тренер «АК Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после матча против «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:4.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».

«Амур» дома обыграл «Ак Барс» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».