«Зенит» – «Рубин». Жулиано – лучший по ударам и обводкам, Смольников – по острым передачам
В матче 7-го тура премьер-лиги «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин» – 4:1.
По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 57% против 43%, сделал больше передач – 389 (точность – 85%) против 367 (80%), нанес больше ударов по воротам – 12 (6 в створ) против 8 (3), выиграл больше единоборств – 83 против 80. «Рубин», в свою очередь, совершил больше обводок – 34 (удачные – 53%) против 29 (55%).
Самым бьющим игроком матча стал Жулиано – 3 удара (2 в створ). Он же стал лучшим в дриблинге – 9 обводок (5 удачных). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 26 (выиграл – 65%). Наибольшее количество передач сделал Сонг – 52 (точность – 83%). А острых передач – Смольников – 8 (75%).
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция