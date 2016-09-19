«Зенит» – «Рубин». Жулиано – лучший по ударам и обводкам, Смольников – по острым передачам

В матче 7-го тура премьер-лиги «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин» – 4:1.

По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 57% против 43%, сделал больше передач – 389 (точность – 85%) против 367 (80%), нанес больше ударов по воротам – 12 (6 в створ) против 8 (3), выиграл больше единоборств – 83 против 80. «Рубин», в свою очередь, совершил больше обводок – 34 (удачные – 53%) против 29 (55%).

Самым бьющим игроком матча стал Жулиано – 3 удара (2 в створ). Он же стал лучшим в дриблинге – 9 обводок (5 удачных). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 26 (выиграл – 65%). Наибольшее количество передач сделал Сонг – 52 (точность – 83%). А острых передач – Смольников – 8 (75%).