Венер Галиев: После Fight Nights 51 ситуация в нашем весе немного прояснится

Российский боец смешанного стиля Венер Галиев дал комментарий в преддверии турнира Fight Nights 51, на котором он сразится в матче реванше против Ахмеда Алиева.

«Круг моих соперников уже очерчен - это Давид Хачатрян и Мурад Мачаев. После боя с Ахмедом Алиевым я бы с ними встретился, мне это интересно. Что касается моих притязаний на пояс чемпиона FIGHT NIGHTS GLOBAL, это будет зависеть от поединков в Дагестане. Если Мурад выиграет, и я выиграю, то мы станем главными претендентами на бой с победителем Гран-при. Но если проиграем, то на первые роли выйдет Ахмед Алиев и, наверное, Джек МакГэнн. Но есть еще и Хачатрян… Думаю, если Мачаев выиграет, а я проиграю Алиеву, кто-то из них и подерется за титул. Самое интересное, что между собой Мачаев и Алиев состязаться не будут, а значит, у меня появится возможность подраться с кем-то из них за пояс чемпиона. Если, конечно, кто-то из них двоих его завоюет, а я буду идти без поражений. Но так далеко забегать сложно, после FIGHT NIGHTS GLOBAL 51 в Дагестане ситуация в нашем весе немного прояснится», - отметил Венер Галиев.





