Европейская квалификация к WESG пройдет в концертном зале Stereo Plaza
Организаторы World Electronic Sports Games объявили, что местом проведения европейской квалификации в Киеве станет концертный зал Stereo Plaza, вместимостью до 6000 зрителей.
Отборочные соревнования пройдут с 6 по 9 октября в Киеве по дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II и Hearthstone: Heroes of Warcraft. По итогам квалификации будут выявлены 8 сильнейших участников, которые отправятся на Lan-финал в Китай. Общий призовой фонд европейских отборочных составит 205 000 долларов.
Принять участие на турнире World Electronic Sports Games сможет любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Общий призовой фонд соревнований в четырех дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II и Hearthstone: Heroes of Warcraft составит 3 700 000 долларов.