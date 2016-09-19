Александр Бубнов: Еще пара провальных матчей, и руководство «Рубина» крепко задумается об отставке Грасии

Луиш Нету: Победа над «Маккаби» помогла нам и в тренировках, и в матче с «Рубином»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».