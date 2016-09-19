Александр Бубнов: Еще пара провальных матчей, и руководство «Рубина» крепко задумается об отставке Грасии
Футбольный эксперт Александр Бубнов после крупного поражения «Рубина» от «Зенита» (1:4) в седьмом туре РФПЛ выразил удивление провальной игрой казанцев в обороне.
«Масштабная перестройка команды в межсезонье требует времени. А его-то у нового наставника казанцев, с учетом российских реалий, уже в обрез. Еще пара провальных матчей, и руководство крепко задумается об отставке Хавьера Грасии. Если бы новички пополнили команду до начала подготовительного периода, с тренера можно было бы спрашивать со всей строгостью, а так - все пришли в разный период в неодинаковой степени готовности. Была надежда на перерыв, связанный с поединками сборных, но она не оправдалась - в Санкт-Петербурге «Рубин» постигла очередная неудача, в обороне творился тихий ужас. Любопытно, что в Испании Грасия, в первую очередь, отличался качественным построением игры в задней линии», - цитирует Бубнова Sportbox.
«Рубин» с 6 очками занимает 12-е место.
В следующем туре казанцы 26 сентября примут «Томь».
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция