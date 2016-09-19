В 7-м туре установлен антирекорд посещаемости сезона
Матчи 7-го тура премьер-лиги посетили 75058 болельщиков, то есть средняя аудитория одного матча составила 9382 человека. Стадионы заполнились на 44,4%.
Прежний антирекорд был установлен во 2-м туре – 75676 зрителей.
Самым посещаемым стал матч «Зенит» – «Рубин», который посетили 17008 человек. А самая малочисленная аудитория была на встрече «Томь» – «Арсенал» – 4250. Пять матчей из восьми не преодолели планку в 10 тысяч зрителей.
Средняя посещаемость премьер-лиги упала до отметки 11887 человек.
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