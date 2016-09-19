Доменико Кришито: Кубок России - важный турнир для «Зенита», мы едем в Тамбов только за победой
Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями
от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».
- Мы провели отличный матч и играли лучше соперника с первой и до
последней минуты. Наша команда заслуженно взяла три очка, так что мы
можем быть довольны этой победой.
- Когда решили, куда именно будете бить во время исполнения пенальти?
- Сразу, как только подошел к мячу. Получилось удачно. Счастлив, что удалось и отличиться, и выиграть. Да я всегда счастлив, когда моя команда побеждает.
- С какими мыслями собираетесь в Тамбов?
- Кубок России - важный для нас турнир, и мы едем туда только за победой. Хотим выиграть и пройти в следующую стадию. Уверен: чтобы добиться успеха, нам необходимо будет максимально сконцентрироваться и действовать на пределе своих возможностей, - приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.
Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция