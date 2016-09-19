Луиш Нету: Победа над «Маккаби» помогла нам и в тренировках, и в матче с «Рубином»
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями
от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), а также рассказал об
ожиданиях от игры 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».
- Конечно. У нас были положительные эмоции после игры. Все-таки редко в истории кто-то отыгрывался со счета 0:3. Это помогло нам и в тренировках, и сегодня. Мистер сказал, что будет сложная игра, «Рубин» неплохо выглядел в матче с «Уралом». Мы рады, что все сложилось хорошо.
- Удастся ли пронести
эти эмоции через ближайшие 7-8 дней, за которые «Зенит» сыграет три матча?
- Мы всегда позитивно настроены и знаем, что на нас лежит ответственность за все матчи в тех турнирах, в которых мы принимаем участие. Будет непросто, но будем бороться за победы.
- У вас часто меняются напарники. Каково играть то с Кришито, то с Новосельцевым?
- Все наши защитники обладают теми или иными качествами, заслуживают доверия тренера. Иван пришел недавно и уже хорошо выступает, также и Ломбертс - он хорошо знает чемпионат, но тут тренер решает, кого выпускать.
- В последних матчах «Зенит» много забил. Прорвало?
- Думаю, это показывает то, что мы все активно участвуем в игре. Кроме того, Мистер очень сильно настаивал на атакующей игре. Без Данни и Халка стиль игры должен был измениться, сейчас мы уже стабилизировались, адаптировались, - приводит слова Нету официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.
Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция