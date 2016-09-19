Луиш Нету: Победа над «Маккаби» помогла нам и в тренировках, и в матче с «Рубином»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».



- Конечно. У нас были положительные эмоции после игры. Все-таки редко в истории кто-то отыгрывался со счета 0:3. Это помогло нам и в тренировках, и сегодня. Мистер сказал, что будет сложная игра, «Рубин» неплохо выглядел в матче с «Уралом». Мы рады, что все сложилось хорошо.

- Удастся ли пронести эти эмоции через ближайшие 7-8 дней, за которые «Зенит» сыграет три матча?

- Мы всегда позитивно настроены и знаем, что на нас лежит ответственность за все матчи в тех турнирах, в которых мы принимаем участие. Будет непросто, но будем бороться за победы.

- У вас часто меняются напарники. Каково играть то с Кришито, то с Новосельцевым?

- Все наши защитники обладают теми или иными качествами, заслуживают доверия тренера. Иван пришел недавно и уже хорошо выступает, также и Ломбертс - он хорошо знает чемпионат, но тут тренер решает, кого выпускать.

- В последних матчах «Зенит» много забил. Прорвало?

- Думаю, это показывает то, что мы все активно участвуем в игре. Кроме того, Мистер очень сильно настаивал на атакующей игре. Без Данни и Халка стиль игры должен был измениться, сейчас мы уже стабилизировались, адаптировались, - приводит слова Нету официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».