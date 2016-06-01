Соперниками россиян по 1/8 финала ЧМ стали вьетнамцы

Сборная Вьетнама стала соперником сборной России по 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Колумбии.

Россияне, прошедшие групповой этап без поражений, достались в соперники вьетнамцы, которые на групповой стадии выиграли один матч из трех. Сборная Вьетнама стала четвертой командой из занявших третьи места в других группах и опередила тем самым панамцев и австралийцев по дополнительным показателям. Остальными тремя сборными-участницами плей-офф стали Коста-Рика, Иран и Египет.

Матч Россия - Вьетнам пройдет 21 сентября в Медельине и начнется в 01:30 по московскому времени.