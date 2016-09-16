Стали известны возможные соперники сборной России по 1/8 финала Кубка Дэвиса
Стал
известен перечень сеяных и несеяных мужских теннисных сборных, которые примут
участие в жеребьевке Мировой группы следующего розыгрыша Кубка Дэвиса.
Посев
возглавила команда Аргентины. Право быть сеяными также получили сборные Хорватии,
Великобритании, Чехии, Швейцарии, Франции, Бельгии и Сербии. Несеяные –
команды России, Австралии, Канады, Германии, Италии, Японии, Испании и США.
Жеребьевка
Кубка Дэвиса состоится в четверг, 22 сентября.
Россияне в минувшее воскресенье в Москве одержали победу над сборной
Казахстана со счетом 3-1 в матче плей-офф Мировой группы и впервые с 2012 года
вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.
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