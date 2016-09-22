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В Кубке Европы сыграют 20 клубов

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В предстоящем розыгрыше баскетбольного Кубка Европы примут участие 20 клубов. Сербский «Партизан», польская «Зелена Гура» и греческий АЕК снялись с соревнований, сообщает Gigantes.

По данным издания, российский «Локомотив-Кубань», третий клуб минувшего сезона Евролиги, попал в группу D, где его соперниками станут израильский «Хапоэль», немецкий «Ульм», словенская «Олимпия» и испанская «Валенсия».

В группе А вместе с «Нижним Новгородом» сыграют: «Гран Канария» (Испания), «Цедевита» (Хорватия), «Лиеткабелис» (Литва) и «Скопье» (Македония).

В группу В помимо подмосковных «Химок» вошли: «Альба» (Германия), «Бильбао» (Испания), «Фуэнлабрада» (Испания) и «Летувос Ритас» (Литва).

В квинтете С вместе с «Зенитом» из Санкт-Петербурга сыграют: «Бавария» (Германия), «Будучность» (Черногория), «Мурсия» (Испания) и «Уникаха» (Испания).

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