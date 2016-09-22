В Кубке Европы сыграют 20 клубов
В предстоящем розыгрыше баскетбольного Кубка Европы примут участие 20
клубов. Сербский «Партизан», польская «Зелена Гура» и греческий АЕК снялись с
соревнований, сообщает Gigantes.
По
данным издания, российский «Локомотив-Кубань», третий клуб минувшего сезона
Евролиги, попал в группу D,
где его соперниками станут израильский «Хапоэль», немецкий «Ульм», словенская «Олимпия»
и испанская «Валенсия».
В
группе А вместе с «Нижним Новгородом» сыграют: «Гран Канария» (Испания),
«Цедевита» (Хорватия), «Лиеткабелис» (Литва) и «Скопье» (Македония).
В
группу В помимо подмосковных «Химок» вошли: «Альба» (Германия), «Бильбао» (Испания),
«Фуэнлабрада» (Испания) и «Летувос Ритас» (Литва).
В
квинтете С вместе с «Зенитом» из Санкт-Петербурга сыграют: «Бавария»
(Германия), «Будучность» (Черногория), «Мурсия» (Испания) и «Уникаха» (Испания).