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Елена Исинбаева: Желаем нашим хоккеистам играть уверенно и смело

Андрей Петухов
Источник:  InstagramКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева пожелала удачи хоккеистам сборной России в матче Кубка мира против сборной Северной Америки, составленной из игроков не старше 23 лет.

«Несмотря на позднее время сегодняшнего матча, будем с супругом болеть за нашу сборную. Мы верим в наших ребят! Желаем им играть в свой хоккей, так, как они умеют: уверенно, смело, а главное — в своё удовольствие. Удачи вам, ребята, и тренеру. Мы с вами!» — написала Исинбаева на своей странице в Instagram.

В ночь на вторник в матче группового этапа Кубка мира сыграют хоккеисты сборных России и молодежной команды Северной Америки.

Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 03:00 по московскому времени. 

Напомним, что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).

Матч

Северная Америка - Россия

Место и дата

20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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