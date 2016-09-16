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«Алавес» и «Депортиво» сыграли вничью

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Алавеса» сыграли вничью с «Депортиво» в заключительном матче четвертого тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в понедельник в Витории на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Алавес» набрал шесть очков и вышел на девятое место в турнирной таблице. У «Депортиво» стало пять очков. Клуб из Ла-Коруньи идет 11-м.

В матчах следующего тура «Алавес» 22 сентября в гостях сыграет с «Валенсией», а «Депортиво» в этот день примет «Леганес».

Матч

Алавес - Депортиво - 0:0

Состав

Алавес: Пачеко, Алексис, Эрнандес, Льоренте, Лагуардия, Гарсия Р., Гарсия М., Эдгар (Катаи, 63), Гомес (Токеро, 71), Дейверсон (Сантос, 87), Фемения

Депортиво: Люкс, Аррибас, Гама (Гильерме, 79), Луизинью, Москера, Альбентоса, Хуанфран, Фэйр, Борхес, Морено (Валье, 70), Андоне

Предупреждения:

Алексис, 8; Дейверсон, 57; Гарсия Р., 80 - Гама, 24; Аррибас, 67; Альбентоса, 75; Андоне, 89

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

19 сентября 21:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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