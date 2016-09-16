«Алавес» и «Депортиво» сыграли вничью

Футболисты «Алавеса» сыграли вничью с «Депортиво» в заключительном матче четвертого тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в понедельник в Витории на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Алавес» набрал шесть очков и вышел на девятое место в турнирной таблице. У «Депортиво» стало пять очков. Клуб из Ла-Коруньи идет 11-м.

В матчах следующего тура «Алавес» 22 сентября в гостях сыграет с «Валенсией», а «Депортиво» в этот день примет «Леганес».