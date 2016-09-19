Борис Майоров: Зачем Кузнецова задвинули в четвертое звено? Непорядок
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о звеньях сборной России на Кубке мира.
- Что должен сделать Знарок перед матчем с командой молодых североамериканск
- Перекраивать тройки можно до бесконечности, -считает Борис Майоров. - Кое-что, конечно, сделать надо. Ну что ж мы Кузнецова задвинули в четвертое звено – к Анисимову и Телегину? Непорядок… Но дело-то не в этом! Надо командное взаимодействие улучшать. Нельзя атаковать в одиночку или вдвоем.
Напомним, что сегодня россияне встречаются со сборной Северной Америки. Это второй матч нашей команды на Кубке мира. В первом поединке команда Олега Знарка уступила шведам – 1:2.
Матч
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически