Борис Майоров: Зачем Кузнецова задвинули в четвертое звено? Непорядок

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о звеньях сборной России на Кубке мира.

- Что должен сделать Знарок перед матчем с командой молодых североамериканск их звезд? Перетасовать звенья?

- Перекраивать тройки можно до бесконечности, -считает Борис Майоров. - Кое-что, конечно, сделать надо. Ну что ж мы Кузнецова задвинули в четвертое звено – к Анисимову и Телегину? Непорядок… Но дело-то не в этом! Надо командное взаимодействие улучшать. Нельзя атаковать в одиночку или вдвоем.

Напомним, что сегодня россияне встречаются со сборной Северной Америки. Это второй матч нашей команды на Кубке мира. В первом поединке команда Олега Знарка уступила шведам – 1:2.