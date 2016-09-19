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Борис Майоров: Зачем Кузнецова задвинули в четвертое звено? Непорядок

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о звеньях сборной России на Кубке мира.

- Что должен сделать Знарок перед матчем с командой молодых североамериканских звезд? Перетасовать звенья?

- Перекраивать тройки можно до бесконечности, -считает Борис Майоров. - Кое-что, конечно, сделать надо. Ну что ж мы Кузнецова задвинули в четвертое звено – к Анисимову и Телегину? Непорядок… Но дело-то не в этом! Надо командное взаимодействие улучшать. Нельзя атаковать в одиночку или вдвоем.

Напомним, что сегодня россияне встречаются со сборной Северной Америки. Это второй матч нашей команды на Кубке мира. В первом поединке команда Олега Знарка уступила шведам – 1:2.

Матч

Северная Америка - Россия

Место и дата

20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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