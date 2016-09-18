«Локомотив» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
Во
вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют
ярославский «Локомотив» и московский «Спартак».
Их
матч пройдет в Ярославле на льду «Арены-2000» и начнется в 19:00 по московскому
времени. Sovsport.ru проведет текстовую
трансляцию матча.
После 11 матчей у «Локомотива» было 19 очков. Он занимал шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» после девяти игр было 16 очков. Красно-белые на Западе шли седьмыми.
Матч
Место и дата
20 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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