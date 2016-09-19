Сборная Чехии в овертайме проиграла команде Европы

Хоккеисты сборной Чехии в матче группового этапа Кубка мира проиграли команде Европы.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу команды Европы. В ее составе по шайбе забросили словак Здено Хара, норвежец Матс Цуккарелло и немец Леон Драйзайтль. У чехов отличились Якуб Ворачек и Мартин Ганзал.

Таким образом, чехи набрали первое очко на турнире и остались третьими в группе. У сборной Европы теперь четыре очка. Она лидирует.

Напомним, что обе сборные выступают в квартете А. Ранее на старте Кубка мира чехи проиграли канадцам со счетом 0:6, а сборная Европы нанесла поражение команде США (3:0).

В заключительных матчах группового этапа сборная Чехии 23 сентября в 03:00 (мск) сыграет с командой США, а сборная Европы 22 сентября в 03:00 (мск) встретится с Канадой.