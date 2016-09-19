Сборная Чехии в овертайме проиграла команде Европы
Хоккеисты
сборной Чехии в матче группового этапа Кубка мира проиграли команде Европы.
Встреча,
прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в
овертайме со счетом 3:2 в пользу команды Европы. В ее составе по шайбе
забросили словак Здено Хара, норвежец Матс Цуккарелло и немец Леон Драйзайтль. У
чехов отличились Якуб Ворачек и Мартин Ганзал.
Таким
образом, чехи набрали первое очко на турнире и остались третьими в группе. У
сборной Европы теперь четыре очка. Она лидирует.
Напомним,
что обе сборные выступают в квартете А. Ранее на старте Кубка мира чехи
проиграли канадцам со счетом 0:6, а сборная Европы нанесла поражение команде
США (3:0).
В заключительных матчах группового этапа сборная Чехии 23 сентября в 03:00 (мск) сыграет с командой США, а сборная Европы 22 сентября в 03:00 (мск) встретится с Канадой.
Матч
Чехия - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Хара (Ванек, Бельмар), 30:05 (0:1). Ворачек (Михалек М., Йордан), 33:28 (1:1). Зукарелло (Галак), 42:17 (1:2). Ханзал (Соботка, Хемски), 48:31 (2:2 - бол.). Драйзайтль (Зукарелло, Галак), 62:06 (2:3).
Место и дата
19 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция