Рафаэль Надаль: Было бы полезнее, если бы результаты допинг-теста публиковали спустя две недели после его сдачи
Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что не нарушал правил,
принимая запрещенные вещества по терапевтическому исключению (TUE).
«Когда вы просите разрешения что-то принять в терапевтических
целях и получаете его, вы не делаете ничего запрещенного. Я никогда не принимал
каких-то веществ для повышения выносливости. Если я принимал какие-то вещества,
то врачи считали, что так будет лучше для моего колена. Было бы гораздо
полезнее для всех, если бы спустя две недели после допинг-теста публиковались
его результаты. Таким образом, проблемы бы исчезли», - приводит Marca слова Надаля.
В понедельник хакерская группа Fancy Bears опубликовала новые данные,
полученные в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентство
(WADA). Согласно опубликованным данным, WADA выдавала Надалю (олимпийский
чемпион 2008 и 2016 годов, победитель 14 турниров Большого шлема) в 2009 и 2012
годах разрешение на применение запрещенных препаратов по терапевтическим
исключениям (TUE).