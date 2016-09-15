Рафаэль Надаль: Было бы полезнее, если бы результаты допинг-теста публиковали спустя две недели после его сдачи

Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что не нарушал правил, принимая запрещенные вещества по терапевтическому исключению (TUE).

«Когда вы просите разрешения что-то принять в терапевтических целях и получаете его, вы не делаете ничего запрещенного. Я никогда не принимал каких-то веществ для повышения выносливости. Если я принимал какие-то вещества, то врачи считали, что так будет лучше для моего колена. Было бы гораздо полезнее для всех, если бы спустя две недели после допинг-теста публиковались его результаты. Таким образом, проблемы бы исчезли», - приводит Marca слова Надаля.

В понедельник хакерская группа Fancy Bears опубликовала новые данные, полученные в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентство (WADA). Согласно опубликованным данным, WADA выдавала Надалю (олимпийский чемпион 2008 и 2016 годов, победитель 14 турниров Большого шлема) в 2009 и 2012 годах разрешение на применение запрещенных препаратов по терапевтическим исключениям (TUE).