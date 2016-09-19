Василий Данилов: Не думал, что победа «Зенита» над «Рубином» получится столь легкой
Бывший защитник «Зенита» и сборной СССР бронзовый призер
чемпионата мира 1966 года Василий Данилов считает, что настоящая проверка
футболистов санкт-петербургского клуба ждет в матче чемпионата России против
московского «Спартака».
«Зенит» победил на классе.Команда находит и себя, и тренера,
лучше понимает его установки. Не думал, что победа получится такой легкой. Но
«Рубин» сейчас не та команда, чтобы на ее фоне оценивать свои силы.
Вот через тур матч со «Спартаком» - посмотрим, что покажут зенитовцы.
Пока видно, что играть они стали быстрее, сыгрались за первые туры», -
приводит «Р-Спорт» слова Данилова.
«Зенит» в понедельник со счетом 4:1 разгромил казанский «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата страны. Игра между «Зенитом» и лидирующим в турнирной таблице после семи туров «Спартаком» состоится в рамках 9-го тура 2 октября в Санкт-Петербурге.
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция