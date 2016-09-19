Василий Данилов: Не думал, что победа «Зенита» над «Рубином» получится столь легкой

Бывший защитник «Зенита» и сборной СССР бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Василий Данилов считает, что настоящая проверка футболистов санкт-петербургского клуба ждет в матче чемпионата России против московского «Спартака».

«Зенит» победил на классе.Команда находит и себя, и тренера, лучше понимает его установки. Не думал, что победа получится такой легкой. Но «Рубин» сейчас не та команда, чтобы на ее фоне оценивать свои силы. Вот через тур матч со «Спартаком» - посмотрим, что покажут зенитовцы. Пока видно, что играть они стали быстрее, сыгрались за первые туры», - приводит «Р-Спорт» слова Данилова.

«Зенит» в понедельник со счетом 4:1 разгромил казанский «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата страны. Игра между «Зенитом» и лидирующим в турнирной таблице после семи туров «Спартаком» состоится в рамках 9-го тура 2 октября в Санкт-Петербурге.