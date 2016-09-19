Халк подарил футболку судье Матюнину, которого обвинял в расизме
Бразильский нападающий Халк, ранее выступавший за «Зенит», передал футболку со своим автографом судье Алексею Матюнину, которого обвинял в расизме.
Передали посылку из Китая от нашего друга. pic.twitter.com/f15IShETzp— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 сентября 2016 г.
В 2015 году Халк, тогда выступавший за «Зенит», повторно обвинил Матюнина в расизме после матча чемпионата России с «Краснодаром» (4:0), указав на то, что российский судья оскорбил его на английском языке во время встречи с саранской «Мордовией» (0:1). Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов поначалу заявил, что инцидент не более чем недоразумение, но поскольку Халк настаивал на своей правоте, Иванов изъявил желание обратиться к руководству РФС, так как только оно имеет право передать запрос в комитет по этике. Комитет по этике РФС не нашел подтверждения неоднократным заявлениям Халка.
Матюнин в понедельник судил матч седьмого тура чемпионата России между «Зенитом» и казанским «Рубином» (4:1).
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция