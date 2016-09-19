Халк подарил футболку судье Матюнину, которого обвинял в расизме

Бразильский нападающий Халк, ранее выступавший за «Зенит», передал футболку со своим автографом судье Алексею Матюнину, которого обвинял в расизме.

Передали посылку из Китая от нашего друга. pic.twitter.com/f15IShETzp — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 сентября 2016 г.

В 2015 году Халк, тогда выступавший за «Зенит», повторно обвинил Матюнина в расизме после матча чемпионата России с «Краснодаром» (4:0), указав на то, что российский судья оскорбил его на английском языке во время встречи с саранской «Мордовией» (0:1). Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов поначалу заявил, что инцидент не более чем недоразумение, но поскольку Халк настаивал на своей правоте, Иванов изъявил желание обратиться к руководству РФС, так как только оно имеет право передать запрос в комитет по этике. Комитет по этике РФС не нашел подтверждения неоднократным заявлениям Халка.

Матюнин в понедельник судил матч седьмого тура чемпионата России между «Зенитом» и казанским «Рубином» (4:1).