Вацлав Проспал: Все наши хоккеисты очень расстроены

Ассистент главного тренера сборной Чехии Вацлав Проспал признался, что его хоккеисты очень расстроены вторым поражением в розыгрыше Кубка мира, который проходит в Торонто. В понедельник чехи в овертайме проиграли команде Европы – 2:3 ОТ.

«Мразек дал нам шанс победить. Почему выбрали его (на матч с командой Европы)? Нойвирт сыграл (с канадцами) неплохо, он был лучшим в той игре. Просто чувствовали, что Петр может дать нам шанс выиграть, и он это сделал. Мы расстроены первой половиной матча, потом смогли найти свою игру. Сейчас все очень расстроены в раздевалке», - приводит «Р-Спорт» слова Проспала.

Встреча сборных Чехии и Европы, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу команды Европы. В ее составе по шайбе забросили словак Здено Хара, норвежец Матс Цуккарелло и немец Леон Драйзайтль. У чехов отличились Якуб Ворачек и Мартин Ганзал.

Таким образом, чехи набрали первое очко на турнире и остались третьими в группе. У сборной Европы теперь четыре очка. Она лидирует в квартете А.