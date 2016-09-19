Вацлав Проспал: Все наши хоккеисты очень расстроены
Ассистент главного тренера сборной Чехии Вацлав Проспал признался, что
его хоккеисты очень расстроены вторым поражением в розыгрыше Кубка мира,
который проходит в Торонто. В понедельник чехи в овертайме проиграли команде
Европы – 2:3 ОТ.
«Мразек дал нам шанс победить. Почему выбрали его (на матч с
командой Европы)? Нойвирт сыграл (с канадцами) неплохо, он был лучшим в той
игре. Просто чувствовали, что Петр может дать нам шанс выиграть, и он это
сделал. Мы расстроены первой половиной матча, потом смогли найти свою игру.
Сейчас все очень расстроены в раздевалке», - приводит «Р-Спорт»
слова Проспала.
Встреча
сборных Чехии и Европы, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр
Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу команды Европы.
В ее составе по шайбе забросили словак Здено Хара, норвежец Матс Цуккарелло и немец
Леон Драйзайтль. У чехов отличились Якуб Ворачек и Мартин Ганзал.
Таким образом, чехи набрали первое очко на турнире и остались третьими в группе. У сборной Европы теперь четыре очка. Она лидирует в квартете А.
Матч
Чехия - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Хара (Ванек, Бельмар), 30:05 (0:1). Ворачек (Михалек М., Йордан), 33:28 (1:1). Зукарелло (Галак), 42:17 (1:2). Ханзал (Соботка, Хемски), 48:31 (2:2 - бол.). Драйзайтль (Зукарелло, Галак), 62:06 (2:3).
Место и дата
19 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция