Ральф Крюгер: Нам недостаточно двух побед на Кубке мира

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после победы над чехами в матче Кубка мира выразил удовлетворение от результаты и игры подопечных.

«Исторические три дня для этой группы ребят. Никто не ожидал этого (двух побед), горд тем, как ребята играют, тем, как мы работаем. Они бьются друг за друга. С самого начала мы говорили только о нашем потенциале, о том, что мы можем сделать. Мы не говорили о победах, рассуждали лишь о том, как (надо) работать. Очень честная группа ребят, которая пытается сделать что-то особенное. Нам недостаточно двух побед на этом турнире», - приводит «Р-Спорт» слова Крюгера.

Встреча сборных Чехии и Европы, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу команды Европы. В ее составе по шайбе забросили словак Здено Хара, норвежец Матс Цуккарелло и немец Леон Драйзайтль. У чехов отличились Якуб Ворачек и Мартин Ганзал.

Таким образом, чехи набрали первое очко на турнире и остались третьими в группе. У сборной Европы теперь четыре очка. Она лидирует в квартете А.