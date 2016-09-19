Ральф Крюгер: Нам недостаточно двух побед на Кубке мира
Главный
тренер сборной Европы Ральф Крюгер после победы над чехами в матче Кубка мира
выразил удовлетворение от результаты и игры подопечных.
«Исторические
три дня для этой группы ребят. Никто не ожидал этого (двух побед), горд тем,
как ребята играют, тем, как мы работаем. Они бьются друг за друга. С самого
начала мы говорили только о нашем потенциале, о том, что мы можем сделать. Мы
не говорили о победах, рассуждали лишь о том, как (надо) работать. Очень
честная группа ребят, которая пытается сделать что-то особенное. Нам
недостаточно двух побед на этом турнире», - приводит «Р-Спорт» слова
Крюгера.
Встреча
сборных Чехии и Европы, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр
Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу команды Европы.
В ее составе по шайбе забросили словак Здено Хара, норвежец Матс Цуккарелло и
немец Леон Драйзайтль. У чехов отличились Якуб Ворачек и Мартин Ганзал.
Таким образом, чехи набрали первое очко на турнире и остались третьими в группе. У сборной Европы теперь четыре очка. Она лидирует в квартете А.
Матч
Чехия - Европа - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Хара (Ванек, Бельмар), 30:05 (0:1). Ворачек (Михалек М., Йордан), 33:28 (1:1). Зукарелло (Галак), 42:17 (1:2). Ханзал (Соботка, Хемски), 48:31 (2:2 - бол.). Драйзайтль (Зукарелло, Галак), 62:06 (2:3).
Место и дата
19 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция