Шипачев и Нестеров не сыграют с командой Северной Америки в матче Кубка мира
Хоккеисты
сборной России Вадим Шипачев и Никита Нестеров не сыграют против команды Северной
Америки, составленной из хоккеистов не старше 23 лет, на Кубке мира в Торонто.
В
составе сборной России вместо Шипачева заявлен Наместников, который выйдет в
тройке с Иваном Телегиным и Артемом Анисимовым. Изменился состав и других
звеньев. Так, в первой тройке с Александром Овечкиным и Павлом Дацюком выйдет
Владимир Тарасенко, а не Никита Кучеров.
Полностью
состав россиян выглядит так:
вратари:
Сергей Бобровский (Семен Варламов);
первая
пятерка: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Павел Дацюк —
Владимир Тарасенко;
вторая
пятерка: Андрей Марков — Алексей Емелин, Николай Кулемин — Евгений Малкин —
Никита Кучеров;
третья
пятерка: Дмитрий Куликов — Алексей Марченко, Артемий Панарин — Евгений Кузнецов
— Евгений Дадонов;
четвертое
звено: Иван Телегин — Артем Анисимов — Владислав Наместников.
В ночь на вторник в матче группового этапа Кубка мира сыграют хоккеисты
сборных России и молодежной команды Северной Америки.
Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 03:00
по московскому времени.
Напомним, что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).
Матч
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция