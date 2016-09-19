Шипачев и Нестеров не сыграют с командой Северной Америки в матче Кубка мира

Хоккеисты сборной России Вадим Шипачев и Никита Нестеров не сыграют против команды Северной Америки, составленной из хоккеистов не старше 23 лет, на Кубке мира в Торонто.

В составе сборной России вместо Шипачева заявлен Наместников, который выйдет в тройке с Иваном Телегиным и Артемом Анисимовым. Изменился состав и других звеньев. Так, в первой тройке с Александром Овечкиным и Павлом Дацюком выйдет Владимир Тарасенко, а не Никита Кучеров.

Полностью состав россиян выглядит так:

вратари: Сергей Бобровский (Семен Варламов);

первая пятерка: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Павел Дацюк — Владимир Тарасенко;

вторая пятерка: Андрей Марков — Алексей Емелин, Николай Кулемин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;

третья пятерка: Дмитрий Куликов — Алексей Марченко, Артемий Панарин — Евгений Кузнецов — Евгений Дадонов;

четвертое звено: Иван Телегин — Артем Анисимов — Владислав Наместников.

В ночь на вторник в матче группового этапа Кубка мира сыграют хоккеисты сборных России и молодежной команды Северной Америки.

Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 03:00 по московскому времени.

Напомним, что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).