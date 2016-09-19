Коннор Макдэвид: При эпизоде с голом мне удалось просочился через «заднюю дверь» в борьбе с Дацюком

Капитан команды молодых звезд Северной Америки Коннор Макдэвид заявил, что удачно использовал «заднюю дверь» в борьбе с хоккеистом сборной России Павлом Дацюком в эпизоде с заброшенной шайбой в матче Кубка мира.

«Думаю, мы хорошо провели первый период, но нужно играть внимательнее в защите. Что касается борьбы с Дацюком в эпизоде с голом, там все зависело от того, кто займет правильную позицию, и мне удалось удачно просочиться через заднюю дверь», - приводит «Р-Спорт» слова Макдэвида.

Команда молодых звезд Северной Америки в ночь на вторник проводит матч Кубка мира против сборной России. Североамериканцы ведут 1:0 после первого периода, Макдэвид отдал результативную передачу на Остона Мэттьюса после того, как убежал из своей зоны и опередил Павла Дацюка.