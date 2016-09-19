Коннор Макдэвид: При эпизоде с голом мне удалось просочился через «заднюю дверь» в борьбе с Дацюком
Капитан команды молодых звезд Северной Америки
Коннор Макдэвид заявил, что удачно использовал «заднюю дверь» в
борьбе с хоккеистом сборной России Павлом Дацюком в эпизоде с заброшенной
шайбой в матче Кубка мира.
«Думаю, мы хорошо провели первый период, но нужно играть
внимательнее в защите. Что касается борьбы с Дацюком в эпизоде с голом, там все
зависело от того, кто займет правильную позицию, и мне удалось удачно просочиться
через заднюю дверь», - приводит «Р-Спорт» слова Макдэвида.
Команда молодых звезд Северной Америки в ночь на вторник проводит матч Кубка мира против сборной России. Североамериканцы ведут 1:0 после первого периода, Макдэвид отдал результативную передачу на Остона Мэттьюса после того, как убежал из своей зоны и опередил Павла Дацюка.
Матч
Северная Америка - Россия - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)2-й период
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция