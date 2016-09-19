Сборная России одержала первую победу на КМ, одолев команду Северной Америки

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

В первом периоде была заброшена одна шайба. На шестой минуте отличился Остон Мэттьюс. В середине периода за интервал в шесть минут россияне отличились четыре раза: по шайбе забросили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. Под занавес второй 20-минутки Морган Райлли сократил разницу до двух шайб. На четвертой минуте третьего периода Райан Ньюджент-Хопкинс реализовал большинство, сократив отставание в счете до минимума.

Таким образом, сборная России одержала первую победу на Кубке мира. Теперь у нее в активе два очка. Столько же очков по-прежнему имеет команда Северной Америки.

Напомним, что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).

В заключительных матчах группового этапа сборная России 22 сентября в 22:00 по московскому времени сыграет с финнами (ноль очков после одного матча), а молодежная сборная Северной Америки 21 сентября в 22:00 (мск) встретится с шведами (два очка после одного матча).

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча Северная Америка - Россия.