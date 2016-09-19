Сборная России одержала первую победу на КМ, одолев команду Северной Америки
Хоккеисты
сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной
Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь
на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра»,
завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.
В
первом периоде была заброшена одна шайба. На шестой минуте отличился Остон
Мэттьюс. В середине периода за интервал в шесть минут россияне отличились
четыре раза: по шайбе забросили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений
Кузнецов и Владимир Тарасенко. Под занавес второй 20-минутки Морган Райлли
сократил разницу до двух шайб. На четвертой минуте третьего периода Райан Ньюджент-Хопкинс реализовал большинство, сократив отставание в счете до минимума.
Таким
образом, сборная России одержала первую победу на Кубке мира. Теперь у нее в
активе два очка. Столько же очков по-прежнему имеет команда Северной Америки.
Напомним,
что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили
шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).
В заключительных матчах группового этапа сборная России 22 сентября в 22:00 по московскому времени сыграет с финнами (ноль очков после одного матча), а молодежная сборная Северной Америки 21 сентября в 22:00 (мск) встретится с шведами (два очка после одного матча).
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча Северная Америка - Россия.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция