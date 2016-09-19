Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Бобровский признан первой звездой матча Северная Америка – Россия

Андрей Петухов, Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Вратарь сборной России Сергей Бобровский был признан первой звездой матча группового этапа Кубка мира между сборными Северной Америки и России.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.

За 60 минут, проведенные на площадке, Бобровский парировал 43 из 46 бросков в створ.

Матч

Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Голы:

Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).

Место и дата

20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Финляндия – Швеция. Начало текстовой трансляции – 22:00 мскВо вторник в матче Кубка мира по хоккею сыграют сборные Финляндии и Швеции.На взлет! Сборная России разорвала Северную Америку во втором периодеНа взлет! Сборная России разорвала Северную Америку во втором периоде50 секунд, которые перевернули всё: гол Наместникова, потом – Кучерова… Теперь нам нужно победить финнов, чтобы выйти в плей-офф Кубка мира.Сборная России одержала первую победу на КМ, одолев команду Северной АмерикиСборная России одержала первую победу на КМ, одолев команду Северной АмерикиХоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:2.Коннор Макдэвид: При эпизоде с голом мне удалось просочился через «заднюю дверь» в борьбе с ДацюкомКапитан команды молодых звезд Северной Америки Коннор Макдэвид заявил, что удачно использовал «заднюю дверь» в борьбе с хоккеистом сборной России Павлом Дацюком в эпизоде с заброшенной шайбой в матче Кубка мира.Северная Америка – Россия. ОнлайнВ ночь на вторник в матче группового этапа Кубка мира сыграют хоккеисты сборных России и молодежной команды Северной Америки.Шипачев и Нестеров не сыграют с командой Северной Америки в матче Кубка мираХоккеисты сборной России Вадим Шипачев и Никита Нестеров не сыграют против команды Северной Америки, составленной из хоккеистов не старше 23 лет, на Кубке мира в Торонто.Ральф Крюгер: Нам недостаточно двух побед на Кубке мираГлавный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после победы над чехами в матче Кубка мира выразил удовлетворение от результаты и игры подопечных.Вацлав Проспал: Все наши хоккеисты очень расстроеныАссистент главного тренера сборной Чехии Вацлав Проспал признался, что его хоккеисты очень расстроены вторым поражением в розыгрыше Кубка мира, который проходит в Торонто. В понедельник чехи в овертайме проиграли команде Европы – 2:3 ОТ.А что, если Европа выиграет Кубок мира? Команда, над которой смеялись всеА что, если Европа выиграет Кубок мира? Команда, над которой смеялись всеСборная Европы одержала вторую победу – теперь над чехами. В овертайме «3 на 3» отличился молодой немец Леон Драйзайтль.Сборная Чехии в овертайме проиграла команде ЕвропыХоккеисты сборной Чехии в матче группового этапа Кубка мира проиграли команде Европы.Борис Майоров: Зачем Кузнецова задвинули в четвертое звено? НепорядокДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о звеньях сборной России на Кубке мира.Елена Исинбаева: Желаем нашим хоккеистам играть уверенно и смелоДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева пожелала удачи хоккеистам сборной России в матче Кубка мира против сборной Северной Америки, составленной из игроков не старше 23 лет.Валерий Каменский: Шведы перекрыли всех наших лидеров, а джокеров в команде не нашлосьОлимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от Швеции (1:2) в первом матче Кубка мира.Дмитрий Яшкин: Тарасенко сегодня – это звезда номер один в «Сент-Луисе»Форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился с журналистами мнением о своем одноклубнике по «Сент-Луису» Владимире Тарасенко.Сергей Гимаев: Встреча с Северной Америкой будет самой важной для нашей сборнойЭксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился ожиданиями от встречи сборных России и Северной Америки на Кубке мира.Чехия - Европа. ОнлайнТекстовая трансляция матча Чехия - ЕвропаНикита Кучеров: В атаке лучше всего сыграли с канадцами во втором и третьем периодахНападающий сборной России Никита ответил на вопрос, в каком из четырех последних матчей национальной команды ему больше всего понравилась атака.Никита Кучеров: Если сыграем с Северной Америкой в свой хоккей, проблем быть не должноНападающий сборной России Никита Кучеров поделился ожиданиями от матча с командой Северной Америки на Кубке мира.Борис Майоров: Два матча кряду наши на Кубке мира проиграть не могут. Молодых североамериканцев победим за счет опытаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сделал прогноз на матч сборной России с командой молодых звезд Северной Америки.Никита Кучеров: Попросить Знарка не могу, мое слово ничего не решает (видео)Никита Кучеров: Попросить Знарка не могу, мое слово ничего не решает (видео)Обозреватель Sovsport.ru после тренировки сборной России послушал нашего форварда Никиту Кучерова.

Северная Америка
Северная Америкакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения