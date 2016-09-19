Бобровский признан первой звездой матча Северная Америка – Россия

Вратарь сборной России Сергей Бобровский был признан первой звездой матча группового этапа Кубка мира между сборными Северной Америки и России.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.

За 60 минут, проведенные на площадке, Бобровский парировал 43 из 46 бросков в створ.