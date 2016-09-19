Бобровский признан первой звездой матча Северная Америка – Россия
Вратарь
сборной России Сергей Бобровский был признан первой звездой матча группового
этапа Кубка мира между сборными Северной Америки и России.
Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира
обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет.
Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду
«Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.
Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита
Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились
Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.
За 60 минут, проведенные на площадке, Бобровский парировал 43 из 46 бросков в створ.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция