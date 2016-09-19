Владислав Третьяк: Приятно, что у нас игру сделали молодые ребята
Президент
Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что молодые российские
хоккеисты в матче Кубка мира против сборной Северной Америки показали, что ни в
чем не уступают заокеанским звездам.
«Отличный матч, вот такие игры и любят болельщики, за такие игры все мы любим хоккей. Хочу сказать, что это североамериканская команда не уступает основным сборным США и Канады. Особенно приятно, что у нас игру сделали молодые ребята, всем по 22-24 года. Наши молодые ребята показали, что ни в чем не уступают североамериканским звездам, своим ровесникам», - приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.
Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция