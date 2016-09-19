Владислав Третьяк: Приятно, что у нас игру сделали молодые ребята

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что молодые российские хоккеисты в матче Кубка мира против сборной Северной Америки показали, что ни в чем не уступают заокеанским звездам.

«Отличный матч, вот такие игры и любят болельщики, за такие игры все мы любим хоккей. Хочу сказать, что это североамериканская команда не уступает основным сборным США и Канады. Особенно приятно, что у нас игру сделали молодые ребята, всем по 22-24 года. Наши молодые ребята показали, что ни в чем не уступают североамериканским звездам, своим ровесникам», - приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.