Александр Овечкин: Главное сейчас не поймать звезду
Капитан
сборной России по хоккею Александр Овечкин после победы своей команды над
сборной Северной Америки в матче Кубка мира отметил, что сейчас для хоккеистов
российской сборной важно не поймать звезду.
«Моменты, которые мы сами создавали, которые возникали из-за ошибок соперника, мы ими воспользовались. Было очень важно в психологическом плане, когда Наместников забил первый гол. Мы обыграли сильную команду, но впереди важный матч с финнами. Главное сейчас не поймать звезду, не поймать эйфорию», - приводит «Р-Спорт» слова Овечкина.
Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.
Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция