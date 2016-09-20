Александр Овечкин: Главное сейчас не поймать звезду

Капитан сборной России по хоккею Александр Овечкин после победы своей команды над сборной Северной Америки в матче Кубка мира отметил, что сейчас для хоккеистов российской сборной важно не поймать звезду.

«Моменты, которые мы сами создавали, которые возникали из-за ошибок соперника, мы ими воспользовались. Было очень важно в психологическом плане, когда Наместников забил первый гол. Мы обыграли сильную команду, но впереди важный матч с финнами. Главное сейчас не поймать звезду, не поймать эйфорию», - приводит «Р-Спорт» слова Овечкина.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.