Олег Знарок: Кузнецова и Маркова по ходу матча пришлось успокаивать
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тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной
молодых звезд Северной Америки отметил, что Андрея Маркова и Евгения Кузнецова
пришлось немного успокаивать по ходу встречи.
«То,
что сказал ребятам в первом перерыве, пусть останется между нами. Я не
сомневался в (Сергее) Бобровском. У нас есть свой план, и мы его
придерживались. У нас было два эмоциональных игрока – Кузнецов и Марков. Мы
немножко их успокаивали, потому что это (удаления) было немножко
нехорошо», - приводит «Р-Спорт» слова Знарка.
Хоккеисты
сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной
Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь
на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра»,
завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.
Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция