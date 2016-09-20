Олег Знарок: Кузнецова и Маркова по ходу матча пришлось успокаивать

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что Андрея Маркова и Евгения Кузнецова пришлось немного успокаивать по ходу встречи.

«То, что сказал ребятам в первом перерыве, пусть останется между нами. Я не сомневался в (Сергее) Бобровском. У нас есть свой план, и мы его придерживались. У нас было два эмоциональных игрока – Кузнецов и Марков. Мы немножко их успокаивали, потому что это (удаления) было немножко нехорошо», - приводит «Р-Спорт» слова Знарка.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.