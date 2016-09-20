Сергей Бобровский: В конце матча чувствовал себя нормально

Вратарь сборной России Сергей Бобровский после победы своей команды над молодыми звездами Северной Америки признался, что в конце матча, несмотря на штурм соперника, чувствовал себя уверенно.

«В принципе все было спокойно, комфортно. Конечно, снаружи была паника, но чувствовал себя нормально. Игра получилась напряженной, и нам терять было нечего. Все решалось сейчас. Ребята очень здорово настроились, подготовились и выдали прекрасный матч», - сказал Бобровский.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.