Олег Знарок: У нас есть очень большой резерв. В первую очередь в нападении

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что у его команды есть резерв для улучшения игры.

- Сборная России сыграла на максимуме сил?

- Думаю, что нет. У нас есть очень большой резерв.

- В чем?

- Да во всем. В первую очередь в нападении.

- Оцените важность этой победы.

- Не дай бог проиграли бы – шансов бы не было. А сейчас у нас все начинается с начала. Хотел бы поблагодарить всю страну. Всю ночь Россия не спала и смотрела хоккей. Спасибо всем! Мы чувствовали эту поддержку.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.