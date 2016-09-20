Олег Знарок: У нас есть очень большой резерв. В первую очередь в нападении
Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей
команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что у его команды есть резерв для улучшения игры.
- Сборная России сыграла на
максимуме сил?
- Думаю, что нет. У нас есть очень большой резерв.
- В чем?
- Да во всем. В первую очередь в нападении.
- Оцените важность этой победы.
- Не дай бог проиграли бы – шансов бы не было. А сейчас у нас все начинается с начала. Хотел бы поблагодарить всю страну. Всю ночь Россия не спала и смотрела хоккей. Спасибо всем! Мы чувствовали эту поддержку.
Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира
обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет.
Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду
«Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.
Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция