Владислав Наместников: Вышли как на последний бой и выполняли тренерское задание

Нападающий сборной России Владислав Наместников после победы над молодыми звездами Северной Америки дал оценку переменам в звеньях своей команды.

- Перестановки в тройках встряхнули команду?

- Я даже не знаю. Но если выиграли, то что-то получилось хорошо. А вообще нам нельзя было проигрывать. Вышли как на последний бой и выполняли тренерское задание.

- Когда вы узнали, что будете играть?

- Утром на собрании.

- Эта победа убедила вас, что можно на что-то рассчитывать?

- Конечно. Мы приехали сюда за золотом. Верим, что все возможно.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.