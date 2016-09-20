Владислав Наместников: Вышли как на последний бой и выполняли тренерское задание
Нападающий сборной России Владислав Наместников после победы над
молодыми звездами Северной Америки дал оценку переменам в звеньях своей команды.
- Перестановки в тройках
встряхнули команду?
- Я даже не знаю. Но если выиграли, то что-то получилось хорошо. А вообще нам нельзя было проигрывать. Вышли как на последний бой и выполняли тренерское задание.
- Когда вы узнали, что будете
играть?
- Утром на собрании.
- Эта победа убедила вас, что
можно на что-то рассчитывать?
- Конечно. Мы приехали сюда за золотом. Верим, что все возможно.
Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира
обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет.
Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду
«Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.
Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция