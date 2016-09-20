Олег Знарок: Два дня будем работать над большинством

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что в предстоящие два дня его подопечные будут работать над большинством.

«Готовимся (к матчу с финнами). Это очень важная игра для нас. В первую очередь нам надо подтянуть большинство. Оно пока хромает. Будем два дня над этим работать», - сказал Знарок.

Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:3.

Голы в составе победителей забили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Оскар Мэттьюс, Морган Райли и Райан Нюджент-Хопкинс.