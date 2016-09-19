Александр Салугин: Хотим повторить путь «Ростова»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин прокомментировал удачный старт команды в чемпионате России.

- Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова». Хотя пока об этом говорить еще рано.

Матч с «Крыльями»? Мы стараемся не заглядывать в турнирную таблицу. Не стоит после 7-го тура обращать внимание, на каком месте «Крылья» и на каком месте «Амкар». Преждевременно судить, кто аутсайдер, а кто лидер. Поэтому мы настраиваемся на матч с самарцами как на очередную игру с нашими конкурентами, грубо говоря, за выживание в премьер-лиге, - цитируют Салугина «Известия».

Напомним, что после семи туров «Амкар» занимает четвертое место в чемпионате России, в активе пермяков 14 очков. Матч «Амкар» - «Крылья советов» состоится 26 сентября в 17:00 мск.