Никита Зайцев: Первый раз слышу, что американцы, оказывается, были фаворитами. Я так не считаю

Защитник сборной России Никита Зайцев признался, что не считал сборную Северной Америки фаворитом встречи с российской командой (3:4).

- Хорошую игру выиграли, это хорошо для нашей команды. Что-то сегодня получалось, что-то – нет, поэтому хорошо, что сделали шаг вперед и обыграли такую сильную команду.

Не читал перед игрой прессу, поэтому первый раз слышу, что американцы, оказывается, были фаворитами. Я так не считаю, – сказал Зайцев в интервью «Матч ТВ».

Таким образом, сборная России одержала первую победу на Кубке мира. Теперь у нее в активе два очка. Столько же очков по-прежнему имеет команда Северной Америки. Обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).

В заключительных матчах группового этапа сборная России 22 сентября в 22:00 по московскому времени сыграет с финнами, а молодежная сборная Северной Америки 21 сентября в 22:00 (мск) встретится с шведами.