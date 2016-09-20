Никита Зайцев: Первый раз слышу, что американцы, оказывается, были фаворитами. Я так не считаю
Защитник сборной России Никита Зайцев признался, что не считал сборную Северной Америки фаворитом встречи с российской командой (3:4).
- Хорошую игру выиграли, это хорошо для нашей команды. Что-то сегодня получалось, что-то – нет, поэтому хорошо, что сделали шаг вперед и обыграли такую сильную команду.
Не читал перед игрой прессу, поэтому первый раз слышу, что американцы, оказывается, были фаворитами. Я так не считаю, – сказал Зайцев в интервью «Матч ТВ».
Таким образом, сборная России одержала первую победу на Кубке мира. Теперь у нее в активе два очка. Столько же очков по-прежнему имеет команда Северной Америки. Обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).
В заключительных матчах группового этапа сборная России 22 сентября в 22:00 по московскому времени сыграет с финнами, а молодежная сборная Северной Америки 21 сентября в 22:00 (мск) встретится с шведами.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция