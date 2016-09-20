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Игорь Ларионов: Россия может провести Кубок мира на высшем уровне

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов считает, что следующий Кубок мира по хоккею может пройти в России.

- Думаю, что это реально. Россия – большой игрок на хоккейной арене, не считаться с мнением россиян было бы неправильно. Думаю, что мы можем позволить себе этот турнир, можем провести его на высшем уровне, чтобы наши болельщики посмотрели хоккей высшего уровня своими глазами. Пока мы получаем совсем не ту картину, которую хотели бы видеть. Чемпионаты миры, которые проводят в Европе, не совсем соответствуют уровню и стандарту, который здесь», - цитирует Ларионова «Р-Спорт».   

Напомним, что сейчас Кубок мира проходит в Торонто. Завершится турнир 1 октября. Сборная России после двух матчей имеет в активе два очка (победа над Северной Америкой и поражение от Швеции).

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