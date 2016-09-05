Куличкова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу
Россиянка Елизавета Куличкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в китайском Гуанчжоу.
Куличкова на старте турнира проиграла украинке Ольге Говорцовой 5:7, 7:6 (7:2), 4:6. Теннисистки провели на корте почти три часа.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA
Призовой фонд - 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ольга Говорцова (Белоруссия) - Елизавета Куличкова (Россия) - 7:5, 6:7 (2:7), 6:4
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