Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Куличкова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянка Елизавета Куличкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в китайском Гуанчжоу.

Куличкова на старте турнира проиграла украинке Ольге Говорцовой 5:7, 7:6 (7:2), 4:6. Теннисистки провели на корте почти три часа. 

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA 

Призовой фонд - 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Ольга Говорцова (Белоруссия) - Елизавета Куличкова (Россия) - 7:5, 6:7 (2:7), 6:4 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веснина стала послом Сочи на ЧМ-2018Российская теннисистка Елена Веснина стала послом Сочи на чемпионате мира 2018 года. Об этом олимпийская чемпионка написала в своем Instagram.Касаткина опустилась на 29-ю строчку рейтинга WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Neva Cup-2017 пройдет под эгидой WTAЖенский теннисный турнир Neva Cup в сезоне 2017 года перейдет из категории ITF в категорию WTA.Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал турнира в КвебекеРоссиянка Алла Кудрявцева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в канадском Квебеке, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.Светлана Кузнецова: Очень хотелось бы сыграть на турнире в ПетербургеДесятая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала о желании выступить на турнире WTA в Санкт-Петербурге, который проводится с 2016 года.Петра Квитова получала от WADA разрешение на прием запрещенных препаратовХакерская группа Fancy Bears опубликовала новые документы WADA, в которых содержится закрытая информация, касающаяся экс-второй ракетки мира чешки Петры Квитовой.Анна Чакветадзе: В случае с сестрами Уильямс все законноРоссийская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала новость о разрешении WADA для американских спортсменов употреблять запрещенные препараты по медицинским показаниям с разрешения WADA. Среди этих спортсменов назывались американские теннисистки Винус и Серена Уильямс.«Уильямс принимают стероиды, а со стероидов начинался допинг»«Уильямс принимают стероиды, а со стероидов начинался допинг»Известный врач, много лет проработавший в футбольном московском «Спартаке», Владимир Зоткин – про сестер Уильямс, Симону Байлз.Шамиль Тарпищев: Сестры Уильямс? Правила игры должны быть для всех одинаковымиПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) и член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что теннисистки Серена и Винус Уильямс из США использовали запрещенные препараты в качестве лечения.Винус Уильямс: Разочарована тем, что хакеры скомпрометировали историю моей болезниАмериканская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала публикацию хакерами данных, которые свидетельствуют о том, что они систематически применяла запрещенные препараты.CAS объявит решение по делу Шараповой в начале октябряСпортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по апелляции российской теннисистки Марии Шараповой в первую неделю октября, сообщает официальный сайт организации.Макарова и Веснина отобрались на Итоговый чемпионат WТА в парном разрядеРоссийский дуэт Екатерина Макарова - Елена Веснина отобрался на Итоговый чемпионат WТА в парном разряде, который пройдет в Сингапуре с 23 по 30 сентября.Анжелик Кербер: Всегда мечтала о том, что однажды стану первой ракеткой мираНемецкая теннисистка Ангелик Кербер прокомментировала свой успех на Открытом чемпионате США-2016.Конец эпохи? На будущей неделе немка Анжелик Кербер станет первой ракеткой мираКонец эпохи? На будущей неделе немка Анжелик Кербер станет первой ракеткой мираСерена Уильямс сложила с себя регалии лидера рейтинг-листа WTA. Sovsport.ru рассказывает о теннисистке, пришедшей на смену легенде.Анжелик Кербер станет первой ракеткой мираАнжелик Кербер станет первой ракеткой мира28-летняя немецкая теннисистка Анжелик Кербер возглавит рейтинг WTA в ближайший понедельник.Макарова и Веснина не смогли выйти в финал US OpenРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в финал Открытого чемпионата США в парном разряде.Плишкова вышла в полуфинал US OpenЧешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла хорватку Ану Конюх в четвертьфинале US Open.Возняцки разгромила Севастову и вышла в полуфинал US Open26-летняя датчанка Каролин Возняцки стала второй полуфиналисткой Открытого чемпионата США-2016.Плишкова обыграла Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал US OpenЧешская теннисистка Каролина Плишкова взяла верх над американкой Винус Уильямс в 1/8 финала US Open.US Open. 1/8 финала. Серена Уильямс сыграет со Шведовой, Халеп – Суарес-Наварро и другие матчиСегодня на Открытом чемпионате США состоятся заключительные матчи 1/8 финала в женском одиночном разряде.
Елизавета Куличкова
Елизавета Куличковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour

Cпецпредложения