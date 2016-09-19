Дмитрий Сенников: При Луческу «Зенит» научился играть без Халка

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о том, что изменилось в игре «Зенита» в новом сезоне.

- При Луческу «Зенит» научился играть без Халка. Каждый игрок создает моменты, играет не на кого-то одного, а пытается вести свою игру.

Команда никогда не останавливается, и это наглядно показал матч с «Рубином». Даже ведя в счете, они все равно идут вперед, хотят забить, играют для зрителей. Такой футбол людям нравится. Очередная крупная победа, в двух матчах забито восемь мячей. Красиво!, – цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.