Дмитрий Сенников: При Луческу «Зенит» научился играть без Халка
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о том, что изменилось в игре «Зенита» в новом сезоне.
- При Луческу «Зенит» научился играть без Халка. Каждый игрок создает моменты, играет не на кого-то одного, а пытается вести свою игру.
Команда никогда не останавливается, и это наглядно показал матч с «Рубином». Даже ведя в счете, они все равно идут вперед, хотят забить, играют для зрителей. Такой футбол людям нравится. Очередная крупная победа, в двух матчах забито восемь мячей. Красиво!, – цитирует Сенникова «Матч ТВ».
Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция