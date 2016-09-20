Кузнецов о матче с Финляндией: Время ломать традицию

Нападающий Евгений Кузнецов поделился ожиданиями в преддверии матча с Финляндией на Кубке мира.

- Как будем играть с финнами? Время ломать традицию. Уже другой турнир, здесь все заново. Сейчас много эмоций. Нужно спокойно осесть на землю и готовиться дальше, - сказал Кузнецов.

Сегодня сборная России одержала первую победу на Кубке мира над Северной Америкой (4:3). Теперь в активе нашей национальной команды два очка. Столько же очков по-прежнему имеет команда Северной Америки. Обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).

В заключительных матчах группового этапа сборная России 22 сентября в 22:00 по московскому времени сыграет с финнами, а молодежная сборная Северной Америки 21 сентября в 22:00 (мск) встретится с шведами.