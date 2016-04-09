Эдуард Трояновский: Мне интересно объединить титулы

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал об итогах боя с Обарой, потенциальных будущих соперниках и охоте за оставшимися титулами.

- Спустя несколько дней после победы пришло осознание её значимости?

- Я бы оценил её значимость на пять по пятибальной шкале. Всё-таки это была официальная защита, которая прошла успешно.

- Довольны, что концовка получилась неожиданно быстрой?

- Конечно. Я планировал, что бой будет длительным, но он закончился досрочно и можно сказать даже ярко.

- Вы согласны, что в яркости боя сыграла роль не только сила вашего удара, но и смелая тактика Кейты Обары?

- В принципе это его стиль — идти вперёд и наносить удары. Он тоже нокаутёр и тоже хотел ударить. Но есть такое выражение: «Кто бьёт - тот и падает». Так всё и получилось. Ему осторожней нужно было подходить к бою, потому что я тоже могу ударить. Хотя он так попал мне в первом раунде, что я прочувствовал этот удар, последнее слово осталось за мной.

- Представители команды Терренса Кроуфорда уже заявили, что не против боя с вами. Насколько этот поединок реален в ближайшее время?

- Вопрос в чём? Это зависит не только от меня, но и от всей команды и главы нашей промоутерской компании. Интересно, что конкретно они смогут нам предложить. Пока они всего лишь «не против». Но это ни о чём не говорит.

- Яркая победа нокаутом увеличит интерес к вам на Западе и «рыночную цену»?

- Возможно, это действительно так. Хотелось бы верить, в том, что на Западе мой бой посмотрели, обсудили и моя известность выросла. В принципе для этого мы и боксируем и стараемся идти по рейтингу вверх, чтобы в конце концов выйти на тот уровень, где дерутся самые сильный и популярные ребята.

- За счёт чего Кроуфорд считается лучшим бойцов вашего веса и одним из лучших в рейтинге pound-for-pound?

- За счёт высокого уровня боксёрских навыков и своих побед. Он боксирует с хорошими ребятами и уверенно их побеждает. Сейчас Кроуфорд реально хороший и сильный парень и интересный соперник для любого амбициозного боксёра.

- В качестве альтернативы рассматриваете возможность выйти в ринг против Виктора Постола или Лукаса Матиссе?

- Дело не только в поединке с интересным соперником. Мне было бы интересно объединить титулы. Ещё одним титулом владеет британец Рикки Бёрнс. К нему интерес больше. А что я получу от боя с Лукасом Матиссе? Популярности? Возможно, он хороший, яркий боксёр, но не известно, то ли он ещё боксирует, то ли уже завязал. Мне интереснее борьба за другие пояса.

- Какие впечатления у вас остались от празднования Дня бокса?

- Было очень много людей и поздравлений в мой адрес. Я первый раз присутствовал на таком мероприятии. Встретил много уважаемых людей, ветеранов бокса. Все пришли пообщаться друг с другом, вспомнить было, свои бои. Кого-то награждали. Это очень важное мероприятие, на котором мы не забываем о коллегах, ковавших славу российского бокса.

- До конца года вам нужен промежуточный бой с добровольной защитой титулов?

- После отдыха я как раз всё взвешу и пойму, нужен ли мне этот бой. Пока исключать такую возможность не буду.