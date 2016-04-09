Эдуард Трояновский: Мне интересно объединить титулы
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал об итогах боя с Обарой, потенциальных будущих соперниках и охоте за оставшимися титулами.
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Спустя несколько дней после победы
пришло осознание её значимости?
- Я бы оценил её значимость на пять по пятибальной шкале. Всё-таки это была официальная защита, которая прошла успешно.
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Довольны, что концовка получилась
неожиданно быстрой?
- Конечно. Я планировал, что бой будет длительным, но он закончился досрочно и можно сказать даже ярко.
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Вы согласны, что в яркости боя сыграла
роль не только сила вашего удара, но и
смелая тактика Кейты Обары?
- В принципе это его стиль — идти вперёд и наносить удары. Он тоже нокаутёр и тоже хотел ударить. Но есть такое выражение: «Кто бьёт - тот и падает». Так всё и получилось. Ему осторожней нужно было подходить к бою, потому что я тоже могу ударить. Хотя он так попал мне в первом раунде, что я прочувствовал этот удар, последнее слово осталось за мной.
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Представители команды Терренса Кроуфорда
уже заявили, что не против боя с вами.
Насколько этот поединок реален в
ближайшее время?
- Вопрос в чём? Это зависит не только от меня, но и от всей команды и главы нашей промоутерской компании. Интересно, что конкретно они смогут нам предложить. Пока они всего лишь «не против». Но это ни о чём не говорит.
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Яркая победа нокаутом увеличит интерес
к вам на Западе и «рыночную цену»?
- Возможно, это действительно так. Хотелось бы верить, в том, что на Западе мой бой посмотрели, обсудили и моя известность выросла. В принципе для этого мы и боксируем и стараемся идти по рейтингу вверх, чтобы в конце концов выйти на тот уровень, где дерутся самые сильный и популярные ребята.
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За счёт чего Кроуфорд считается лучшим
бойцов вашего веса и одним из лучших в
рейтинге pound-for-pound?
- За счёт высокого уровня боксёрских навыков и своих побед. Он боксирует с хорошими ребятами и уверенно их побеждает. Сейчас Кроуфорд реально хороший и сильный парень и интересный соперник для любого амбициозного боксёра.
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В качестве альтернативы рассматриваете
возможность выйти в ринг против Виктора
Постола или Лукаса Матиссе?
- Дело не только в поединке с интересным соперником. Мне было бы интересно объединить титулы. Ещё одним титулом владеет британец Рикки Бёрнс. К нему интерес больше. А что я получу от боя с Лукасом Матиссе? Популярности? Возможно, он хороший, яркий боксёр, но не известно, то ли он ещё боксирует, то ли уже завязал. Мне интереснее борьба за другие пояса.
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Какие впечатления у вас остались от
празднования Дня бокса?
- Было очень много людей и поздравлений в мой адрес. Я первый раз присутствовал на таком мероприятии. Встретил много уважаемых людей, ветеранов бокса. Все пришли пообщаться друг с другом, вспомнить было, свои бои. Кого-то награждали. Это очень важное мероприятие, на котором мы не забываем о коллегах, ковавших славу российского бокса.
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До конца года вам нужен промежуточный
бой с добровольной защитой титулов?
- После отдыха я как раз всё взвешу и пойму, нужен ли мне этот бой. Пока исключать такую возможность не буду.