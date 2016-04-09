Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Эдуард Трояновский: Мне интересно объединить титулы

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал об итогах боя с Обарой, потенциальных будущих соперниках и охоте за оставшимися титулами.

- Спустя несколько дней после победы пришло осознание её значимости?
- Я бы оценил её значимость на пять по пятибальной шкале. Всё-таки это была официальная защита, которая прошла успешно.

- Довольны, что концовка получилась неожиданно быстрой?
- Конечно. Я планировал, что бой будет длительным, но он закончился досрочно и можно сказать даже ярко.

- Вы согласны, что в яркости боя сыграла роль не только сила вашего удара, но и смелая тактика Кейты Обары?
- В принципе это его стиль — идти вперёд и наносить удары. Он тоже нокаутёр и тоже хотел ударить. Но есть такое выражение: «Кто бьёт - тот и падает». Так всё и получилось. Ему осторожней нужно было подходить к бою, потому что я тоже могу ударить. Хотя он так попал мне в первом раунде, что я прочувствовал этот удар, последнее слово осталось за мной.

- Представители команды Терренса Кроуфорда уже заявили, что не против боя с вами. Насколько этот поединок реален в ближайшее время?
- Вопрос в чём? Это зависит не только от меня, но и от всей команды и главы нашей промоутерской компании. Интересно, что конкретно они смогут нам предложить. Пока они всего лишь «не против». Но это ни о чём не говорит.

- Яркая победа нокаутом увеличит интерес к вам на Западе и «рыночную цену»?
- Возможно, это действительно так. Хотелось бы верить, в том, что на Западе мой бой посмотрели, обсудили и моя известность выросла. В принципе для этого мы и боксируем и стараемся идти по рейтингу вверх, чтобы в конце концов выйти на тот уровень, где дерутся самые сильный и популярные ребята.

- За счёт чего Кроуфорд считается лучшим бойцов вашего веса и одним из лучших в рейтинге pound-for-pound?
- За счёт высокого уровня боксёрских навыков и своих побед. Он боксирует с хорошими ребятами и уверенно их побеждает. Сейчас Кроуфорд реально хороший и сильный парень и интересный соперник для любого амбициозного боксёра.

- В качестве альтернативы рассматриваете возможность выйти в ринг против Виктора Постола или Лукаса Матиссе?
- Дело не только в поединке с интересным соперником. Мне было бы интересно объединить титулы. Ещё одним титулом владеет британец Рикки Бёрнс. К нему интерес больше. А что я получу от боя с Лукасом Матиссе? Популярности? Возможно, он хороший, яркий боксёр, но не известно, то ли он ещё боксирует, то ли уже завязал. Мне интереснее борьба за другие пояса.

- Какие впечатления у вас остались от празднования Дня бокса?
- Было очень много людей и поздравлений в мой адрес. Я первый раз присутствовал на таком мероприятии. Встретил много уважаемых людей, ветеранов бокса. Все пришли пообщаться друг с другом, вспомнить было, свои бои. Кого-то награждали. Это очень важное мероприятие, на котором мы не забываем о коллегах, ковавших славу российского бокса.

- До конца года вам нужен промежуточный бой с добровольной защитой титулов?
- После отдыха я как раз всё взвешу и пойму, нужен ли мне этот бой. Пока исключать такую возможность не буду. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
IBF: Трояновский должен провести обязательную защиту титула 9 июняРоссиянин Эдуард Трояновский проведет следующую обязательную защиту титула чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе следующим летом.Победы Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюПобеды Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюКазах Геннадий Головкин, россиянин Эдуард Трояновский и никарагуанец Роман Гонсалес одержали победы на прошедшей неделе.Защита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцемЗащита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцемЧемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.Эдуард Трояновский: У Обары удар сильнее, чем у КуэнкиЧемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский заявил, что удар у японца Кейта Обары сильнее, чем у предыдущего соперника - аргентинца Сесара Рене Куэнки.Андрей Рябинский: Трояновский должен встретиться с Кроуфордом, идея класснаяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский в итоге должен встретиться с обладателем чемпионских поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом, идея объединить все титулы – классная.Андрей Рябинский: Быстрая победа Трояновского немного неожиданнаяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский признался, что для него быстрая победа чемпиона мира по версии IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянина Эдуарда Трояновского в бою с японцем Кейта Обарой стала неожиданностью.Трояновский нокаутировал Обару и выбил японца с рингаЧемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.Кейта Обара: Я должен победить Трояновского нокаутомЯпонский боксер Кейта Обара поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуардом Трояновским.Трояновский не планирует побеждать Обару нокаутомЧемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Японии Кейтой Обарой.Бивол и Кузьмин посетят поединок Трояновский - ОбараРоссийские бойцы: 25-летний россиянин Дмитрий Бивол (7-0-0, 6 КО) выступающий в полутяжёлом весе и 29-летний тяжеловес Сергей Кузьмин (7-0-0, 4 КО), защищающие цвета промоутерской компании «Мир бокса», посетят поединок между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO 36-летним россиянином Эдуардом Трояновским (24-0-0, 21 КО) и официальным претендентом на титул Международной боксёрской федерации (IBF) 29-летним японцем Кеитой Обарой (16-1-1, 15 КО). Встреча бойцов состоится 9 сентября в Москве (УСК «Крылья Советов»).Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьВызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьSovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.Стал известен полный состав участников турнира «Трояновский - Обара»9 сентября промоутерская компания «Мир бокса» организует боксёрское шоу, главным событием которого станет поединок за титулы IBF/IBO в первом полусреднем весе между россиянином Эдуардом Трояновским (24-0, 21 КО) и японцем Кеита Обарой (16-1-1, 15 КО). Всего в рамках шоу запланировано шесть поединков, среди которых бои с участием Рахима Чахкиева, Алексея Папина, Сергея Лубковича и других.Трояновский приступил к подготовке к бою с ОбаройЧемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский приступил к подготовке к бою против японца Кеиты Обары, встреча с которым состоится 9 сентября в Москве.Эдуард Трояновский: Следующий бой планирую провести в сентябреЭдуард Трояновский: Следующий бой планирую провести в сентябреЧемпион мира по версии IBF россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своей подготовке к поединку с японцем Кейтой Обарой.Трояновский получил перстень из белого золота и квартиру в Москве от компании «Мир бокса»Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский первым из боксеров компании «Мир бокса» был удостоен перстня из белого золота с изображением льва.Следующий бой Трояновского пройдет в сентябре в Москве или ТокиоРоссийский боксер Эдуард Трояновский, являющийся чемпионом мира по версии IBF в весовой категории до 63,5 килограмм, заявил, что его следующий бой, который продет против японца Кейта Обары, состоится в сентябре в Москве или Токио.Эдуард Трояновский проведет обязательную защиту против Кейта ОбарыЧемпион мира по версиям IBF и IBO в весовой категории до 63,5 кг россиянин Эдуард Трояновский следующий бой проведет против японца Кейта Обары.Григорий Дрозд: Кэнка в бою с Трояновским выглядел беспомощноЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC 36-летний россиянин Григорий Дрозд прокомментировал победу чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF, 35-летнего россиянина Эдуарда Трояновского над бывшим чемпионом мира, 35-летним аргентинцем Сесаром Рене Куэнкой.Андрей Рябинский: Трояновский боксирует, как мексиканец, а это нравится американцамГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский признался, что хотел бы, чтобы чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский перебрался выступать в США.Эдуард Трояновский: Куэнка ничем меня не удивилЧемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский признался, что аргентинцу Сесару Рене Куэнке ничем не удалось его удивить в бою-реванше.

Эдуард Трояновский
Эдуард Трояновскийвсе новости

Cпецпредложения