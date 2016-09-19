Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

«Спартак» поздравил Маурисио с 28-летием!

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Сегодня исполняется 28 лет защитнику «Спартака» Маурисио дос Сантосу Насименто. 

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил футболиста с днем рождения.

«Поздравляем Маурисио с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!», - сообщается на официальном красно-белых. 

Бразильский защитник стал игроком «Спартака» в конце августа и дебютировал за красно-белых 11 сентября в матче с «Локомотивом» (1:0). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» стал лучшей командой 7-го тура по единоборствам, обводкам и отборамПо данным InStat, наибольшее количество технико-тактических действий в 7-м туре премьер-лиги выполнили игроки «Локомотива» – 1099 (эффективность – 77%). Лучшая эффективность у «Арсенала» – 80%.Константин Сарсания: Отставка Грасии возможна, но я бы подождал еще три тураБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает, что руководство «Зенита» в ближайшее время может уволить главного тренера Хави Грасию.Дмитрий Сенников: При Луческу «Зенит» научился играть без ХалкаБывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о том, что изменилось в игре «Зенита» в новом сезоне.Александр Салугин: Хотим повторить путь «Ростова»Нападающий «Амкара» Александр Салугин прокомментировал удачный старт команды в чемпионате России.Василий Данилов: Не думал, что победа «Зенита» над «Рубином» получится столь легкойБывший защитник «Зенита» и сборной СССР бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Василий Данилов считает, что настоящая проверка футболистов санкт-петербургского клуба ждет в матче чемпионата России против московского «Спартака».«Артем Дзюба усвоил уроки Халка». Включение Геннадия Орлова«Артем Дзюба усвоил уроки Халка». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о том, где у «Зенита» все уже хорошо, а где Луческу требует гораздо большего.Халк подарил футболку судье Матюнину, которого обвинял в расизмеБразильский нападающий Халк, ранее выступавший за «Зенит», передал футболку со своим автографом судье Алексею Матюнину, которого обвинял в расизме.Промес, Дзагоев, Смольников и другие лучшие игроки 7-го тураПромес, Дзагоев, Смольников и другие лучшие игроки 7-го тураSovsport.ru подводит статистические итоги 7-го тура премьер-лиги и называет футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Луиш Нету: Победа над «Маккаби» помогла нам и в тренировках, и в матче с «Рубином»Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».Доменико Кришито: Кубок России - важный турнир для «Зенита», мы едем в Тамбов только за победойЗащитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».«Долго не выхожу из квартиры. Стыдно». Грусть после матча «Зенит» – «Рубин»«Долго не выхожу из квартиры. Стыдно». Грусть после матча «Зенит» – «Рубин»Spb.Sovsport.ru передает из микст-зоны матча «Зенит» - «Рубин», которая была пропитана печалью и извинениями.Лука Джорджевич: Думаю, у меня будет шанс сыграть с первых минутФорвард «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчейПосле 7-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория одного матча красно-белых составляет 30062 человека.В 7-м туре установлен антирекорд посещаемости сезонаМатчи 7-го тура премьер-лиги посетили 75058 болельщиков, то есть средняя аудитория одного матча составила 9382 человека. Стадионы заполнились на 44,4%.«Не понравилась расслабленность после 4:0». Тренеры - о матче «Зенит» - «Рубин»«Не понравилась расслабленность после 4:0». Тренеры - о матче «Зенит» - «Рубин»Мнения главных тренеров «Рубина» и «Зенита» после крупной победы петербуржцев.Александр Бубнов: Еще пара провальных матчей, и руководство «Рубина» крепко задумается об отставке ГрасииФутбольный эксперт Александр Бубнов после крупного поражения «Рубина» от «Зенита» (1:4) в седьмом туре РФПЛ выразил удивление провальной игрой казанцев в обороне.Максим Канунников: В конце матча с «Зенитом» сказал судье, чтобы ничего не добавлялНападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).Роберт Мак: «Зенит» мог запросто забить «Рубину» не четыре, а шесть-семь мячейПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).Мирча Луческу: Я знаю, как тяжело создавать команду. Наверное, у «Рубина» еще не все налаженоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).Мирча Луческу: Мы долго были в шоке от того, какой нелепый гол пропустили в матче с «Маккаби»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1) поделился мнением об игре вратарей петербургского клуба.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Маурисио
Маурисиовсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения