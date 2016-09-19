«Спартак» поздравил Маурисио с 28-летием!
Сегодня исполняется 28 лет защитнику «Спартака» Маурисио дос Сантосу Насименто.
«Спартак» на своем официальном сайте поздравил футболиста с днем рождения.
«Поздравляем Маурисио с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!», - сообщается на официальном красно-белых.
Бразильский защитник стал игроком «Спартака» в конце августа и дебютировал за красно-белых 11 сентября в матче с «Локомотивом» (1:0).
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