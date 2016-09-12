M-1 Challenge 71. Вей сразится против Немкова

21 октября в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 71 состоится бой между экс-чемпионом Bellator Аттилой Веем (MMA Spirit, 29-7-2) и экс-чемпионом M-1 Challenge Виктором Немковым (Александр Невский ОЭМК, 23-6).

После двухминутной рубки с Александром Волковым, которая завершилась неудачей словацкого спортсмена, Аттила Вей принял решение вернуться из тяжелого веса в полутяжелый – тот самый, где он снискал всемирную славу, став победителем Гран-При Bellator, а потом и чемпионом этой организации. Также на его счету титул чемпиона Европы по MMA по версии World Free Fight Association. Всего на профессиональной арене смешанных единоборств он одержал 29 побед в 38 боях, 10 раз отправлял соперников в нокаут и 11 раз вынуждал сдаться от болевых и удушающих приемов.

Виктор Немков в прошлом бою уступил свой чемпионский пояс Рашиду Юсупову и по его собственным словам горит желанием исправить ошибки, реабилитироваться и забрать свой пояс назад. Но для этого ему предстоит пройти испытание в схватке с матерым бойцом, который также недавно потерял свой чемпионский пояс и им движут точно такие же мотивы.