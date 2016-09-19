Константин Сарсания: Отставка Грасии возможна, но я бы подождал еще три тура

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает, что руководство «Зенита» в ближайшее время может уволить главного тренера Хави Грасию.

- Это вполне вероятно. Нужно понимать, что казанцы победили лишь один раз. При всем моем уважении, но это будет неплохим результатом для «Уфы» или «Урала», у этих команд нет больших средств. «Рубин» потратил большие деньги летом на новых футболистов, и одна победа - это ненормальная ситуация. Вопросы есть не только к тренеру, но и к менеджерам, потратившим больше, чем весь бюджет «Уфы» и «Урала» вместе взятый, но команда рядом с «Уфой» и «Уралом» находится в турнирной таблице. Могут Грасию и сейчас убрать, могут еще один матч подождать, и отправить в отставку в случае еще одного поражения.

«Рубин» упускал очки, не реализовывая пенальти, элементарно при невезении в атаке. Но в целом, это было один-два раза. Тренер постоянно ротирует состав, постоянно использует разных футболистов. Лично мне кажется, руководству стоит потерпеть еще три тура, а потом, исходя из результатов в ближайших матчах, принимать какие-то решения. Понятно, что руководство хочет видеть свою команду в еврокубках, и на этой стадии сезона наверстать все еще можно, - цитирует Сарсанию Rusfootball.info.

Напомним, что после семи туров «Рубин» занимает 12-е место в чемпионате России, в активе казанцев шесть очков. Испанец Грасия возглавил клуб в начале сезона, до этого клубом руководил Валерий Чалый.