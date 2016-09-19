«Спартак» стал лучшей командой 7-го тура по единоборствам, обводкам и отборам

По данным InStat, наибольшее количество технико-тактических действий в 7-м туре премьер-лиги выполнили игроки «Локомотива» – 1099 (эффективность – 77%). Лучшая эффективность у «Арсенала» – 80%.

Самой бьющей командой стал ЦСКА – 18 ударов (5 в створ). Мячом больше всех владел «Локомотив» – почти 39 минут чистого игрового времени. Помимо этого, железнодорожники сделали наибольшее количество передач – 633 (точность – 86%). Лучшая точность у «Арсенала» – 89%. Лучшим в острых передачах стал «Зенит» – 36 (56%). А в скорости точных передач – «Спартак» – 16,4.

В единоборства чаще всех вступали футболисты «Ростова» и «Краснодара» – 223. А наибольшее количество дуэлей выиграл «Спартак» – 114. В том числе красно-белые стали единственной командой тура, выигравшей больше половины единоборств в атаке – 52%. И заняли первое место по обводкам – 44 (удачные – 61%) и отборам мяча – 53 (удачные – 57%).