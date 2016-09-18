Генменеджер «Далласа»: Надеюсь, Ничушкин вернется к нам более зрелым игроком

Генеральный менеджер «Даллас» Джим Нилл подтвердил информацию о том, что нападающий Валерий Ничушкин в ближайшее время может подписать контракт с ЦСКА.

- Не удивлюсь, если так и случится. ЦСКА в курсе наших условий. Это решение Ничушкина, и я не собираюсь чинить ему препятствия. Хорошая новость заключается в том, что ему 21 год и в КХЛ он продолжит развиваться. Надеюсь, когда он к нам вернется, то будет уже более зрелым игроком. Так что все в порядке, это не конец света, - цитирует Нилла Wrong Side of the Red Line.

Напомним, Валерий Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим номером 10.

В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 166 матчей и набрал 64 очка.

