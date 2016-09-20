Артемий Панарин: Команда не родилась – вернулась

Нападающий сборной России Артемий Панарин рассказал, почему команда так здорово провела второй период в матче с Северной Америкой (4:3).

- Команда не родилась – вернулась. Потому что мы начали показывать свой хоккей, атаковать. Было приятно всем нам, зрителям, тренерам. Надеюсь, что мы так будем играть в следующем матче, - сказал Панарин.

Сегодня сборная России одержала первую победу на Кубке мира над Северной Америкой (4:3). Теперь в активе нашей национальной команды два очка. Столько же очков по-прежнему имеет команда Северной Америки. Обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).

В заключительных матчах группового этапа сборная России 22 сентября в 22:00 по московскому времени сыграет с финнами, а молодежная сборная Северной Америки 21 сентября в 22:00 (мск) встретится с шведами.

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