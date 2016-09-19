Иванов будет обслуживать матч ЦСКА - «Краснодар», Левников рассудит «Ростов» и «Локомотив»
Российская футбольная премьер-лига назначила арбитров на матчи 8-го тура чемпионата страны.
24 сентября (суббота)
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
25 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Урал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Арсенал» — «Терек»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор — Станислав Сухина (Малаховка).
«Спартак» — «Уфа»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор — Сергей Французов (Москва).
«Анжи» — «Зенит»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
26 сентября (понедельник)
«Амкар» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Рубин» — «Томь»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
Напомним, после семи туров в турнирной таблице РФПЛ лидирует московский «Спартак». На два очка красно-белые опережают действующего чемпиона страны ЦСКА.