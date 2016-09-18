Руни вступил в конфликт с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

читайте также

Терри вернулся к тренировкам после травмы ноги Защитник «Челси» Джон Терри приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы ноги. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Рональд Куман: «Эвертон» пытается удержать Лукаку Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ответил на вопрос, собирается ли клуб в ближайшее время заключать новый контракт со своим ведущим форвардом Ромело Лукаку.

Рональд Куман: «Эвертон» в этом сезоне не станет чемпионом Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман не считает, что его команда в этом сезоне способна бороться в английской премтер-лиге за первое место.

Рональд Куман: «Эвертон» в этом сезоне не станет чемпионом Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман не считает, что его команда в этом сезоне способна бороться в английской премтер-лиге за первое место.

Зло без кулаков. Почему лихорадит «МЮ» Sovsport.ru – о трех поражениях «Манчестер Юнайтед».

Команда Моуринью проиграла три матча подряд впервые за 10 лет Поражение «Манчестер Юнайтед» в пятом туре чемпионата Англии стало третьим кряду для главного тренера «красных дьяволов» Жозе Муоринью.

Хосеп Гвардиола выругался на журналиста после вопроса о чемпионстве Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола бурно отреагировал на вопрос журналиста о чемпионстве команды на пресс-конференции после матча с «Борнмутом» (4:0).

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Алли Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли продолжит выступления за лондонский клуб.

Участие Кейна в матче с ЦСКА остается под вопросом Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может пропустить матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

Агент Погба: Став игроком «Реала», Поль не испытал бы никаких проблем. Ему нужен был настоящий вызов Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба рассказал, почему его клиент принял решение вернуться в английский клуб.

Шамиль Газизов: Зинченко не играет за «Манчестер Сити» из-за проблем с рабочей визой Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему полузащитник Александр Зинченко не играет за «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» трижды пытался приобрести Месси и Неймара Как сообщает издание The Sun, тренерский штаб во главе с Хосепом Гвардиолой планировал укрепить атакующую линию команды двумя футболистами «Барселоны»: Лионелем Месси и Неймаром.

«Манчестер Сити» попробует в январе приобрести Алексиса Санчеса Полузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sunday Express.

Гари Линекер: «Манчестер Юнайтед» проиграл три матча за неделю. Такое такое достижение не покорилось бы даже ван Галу Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в трех последних матчах.

«Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Гризманна Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может покинуть команду летом 2017 года.

АПЛ. 5-й тур. «Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» победил «Сандерленд» и другие матчи Результаты матчей пятого тура английской премьер-лиги.

«Кристал Пэлас» разгромил «Сток Сити» в 5-м туре АПЛ В рамках пятого тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» разгромил «Сток Сити» со счетом 4:1.

Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» был лучшей командой на поле, но мы проиграли Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Уотфорда» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду» Матч пятого тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Уотфорда».