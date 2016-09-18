Руни вступил в конфликт с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
Капитан сборной Англии Уэйн Руни не выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 6-го тура чемпионата Англии против «Лестера» из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.
По данным The Sun, Моуринью недоволен игрой и
физическими кондициями Руни, из-за чего форвард начнет игру против
действующих чемпионов Англии на скамейке запасных. Отмечается, что большинство фанатов «МЮ» в этом споре встали на сторону игрока.
Матч «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» состоится на арене «Олд Траффорд» 24 сентября.
Подопечные Жозе Моуринью в минувшее воскресенье потерпели третье поражение кряду, уступив «Уотфорду» в пятом туре АПЛ (1:3).
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