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Руни вступил в конфликт с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  АПЛКомментарии

Капитан сборной Англии Уэйн Руни не выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 6-го тура чемпионата Англии против «Лестера» из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

По данным The Sun, Моуринью недоволен игрой и физическими кондициями Руни, из-за чего форвард начнет игру против действующих чемпионов Англии на скамейке запасных. Отмечается, что большинство фанатов «МЮ» в этом споре встали на сторону игрока.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» состоится на арене «Олд Траффорд» 24 сентября.

Подопечные Жозе Моуринью в минувшее воскресенье потерпели третье поражение кряду, уступив «Уотфорду» в пятом туре АПЛ (1:3).

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