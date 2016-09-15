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В какой бойцовской организации мы увидим Федора Емельяненко? Опрос

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Комментарии

После боя между Федором Емельяненко и Фабио Мальдонадо прошло уже больше трех месяцев, а Последний император до сих пор не объявил, в какой из организаций будет выступать в будущем.

Sovsport.ru предлагает Вам принять участие в опросе.

Возможные соперники в организациях.

Rizin FF (Япония): Мирко Крокоп Филиппович, Вандерлей Силва, Баруто.
Fight Nights (Россия): Тим Сильвия, Бретт Роджерс, Алексей Кудин, Фабио Мальдонадо.
UFC (США): Антонио Силва, Марк Хант, Джош Барнетт, Андрей Орловский.
Bellator (США): Чел Соннен, Тито Ортиз, Сергей Харитонов, Боби Лэшли, Квинтон Джексон.
М-1 (Россия): Александр Волков, Денис Смолдарев.
ACB (Россия): Салимгерей Расулов, Денис Гольцов.

Голосование: В какой организации мы увидим Федора Емельяненко?

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