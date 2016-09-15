В какой бойцовской организации мы увидим Федора Емельяненко? Опрос
После боя между Федором Емельяненко и Фабио Мальдонадо прошло уже больше трех месяцев, а Последний император до сих пор не объявил, в какой из организаций будет выступать в будущем.
Sovsport.ru предлагает Вам принять участие в опросе.
Возможные соперники в организациях.
Rizin
FF (Япония): Мирко Крокоп Филиппович, Вандерлей Силва, Баруто.
Fight Nights (Россия): Тим Сильвия, Бретт Роджерс, Алексей Кудин, Фабио Мальдонадо.
UFC (США): Антонио Силва, Марк Хант, Джош Барнетт, Андрей Орловский.
Bellator (США): Чел Соннен, Тито Ортиз, Сергей Харитонов, Боби Лэшли, Квинтон Джексон.
М-1 (Россия): Александр Волков, Денис Смолдарев.
ACB (Россия): Салимгерей Расулов, Денис Гольцов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически