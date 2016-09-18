Терри вернулся к тренировкам после травмы ноги

Защитник «Челси» Джон Терри приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы ноги. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Терри получил повреждение в матчи с «Суонси Сити» (2:2) в четвертом туре АПЛ. Из-за травмы ветеран «Челси» пропустил матч с «Ливерпулем» (1:2).

Ранее главный тренер «аристократов» Антонио Конте отметил, что без Терри команде не хватило организации и внимания в игре с подопечными Юргена Клоппа.

Сегодняшний матч с «Лестером» в Кубке он тоже пропустит.